Zur Eingewöhnung: FC-Bayern-Rekordmann Lucas Hernández hat eigenen Zeugwart

Mit Lucas Hernández, dessen 80-Millionen-Euro-Transfer der FC Bayern am Mittwoch vermeldet hatte , werden auch Sohn Martin (8 Monate alt) und Ehefrau Amelia Llorente (30) in die bayerische Hauptstadt ziehen. Doch damit nicht genug. Auch Atlético-Zeugwart Oscar Fernandez soll den teuersten Bundesliga-Spieler aller Zeiten nach Deutschland begleiten. Dies berichtet zumindest die spanische Sportzeitung Marca.

Doch was steckt dahinter? Fernandez und Hernández sind gut miteinander befreundet. Der Zeugwart soll dem Nationalspieler die Eingewöhnung in München und in der Bundesliga erleichtern. Er ist dazu noch ein echter Fitness-Experte und war sogar schon der Personal-Coach von Atlético-Trainer Diego Simeone.