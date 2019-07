Rekord-Einkauf Lucas Hernandez legt beim FC Bayern los: "Servus" und "Pack ma's"

Mit seinen ersten Ausführungen auf Deutsch hat Rekord-Einkauf Lucas Hernandez seine Zeit beim FC Bayern begonnen. "Servus, ich bin Lucas und glücklich darüber, hier zu sein. Ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern. Pack ma's" , sagte der französische Weltmeister bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag, absolvierte den Rest der Pressekonferenz aber in seiner Muttersprache. Das überschwängliche Lob des auf dem Podium neben ihm platzierten Klubchefs Karl-Heinz Rummenigge dürfte dem Abwehrspieler aber auch aus dem Mund des Dolmetscher mehr als gut gefallen haben.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass sich Lucas für den FC Bayern entscheiden hat. Er ist ein toller Spieler, der bei der WM aufgetrumpft hat" , schwärmte der Bayern-Boss über den Rekordeinkauf, für dessen Dienste 80 Millionen Euro an Atletico Madrid flossen: "Unsere Scoutingabteilung hat ihn das gesamte Jahr verfolgt. Er ist ein Spieler, der dem FC Bayern sehr gut zu Gesicht steht. Nicht nur der FC Bayern darf sich glücklich schätzen, sondern die gesamte Bundesliga." Man sei mit Hernandez, Niklas Süle und dem ebenfalls neu verpflichteten Benjamin Pavard "top aufgestellt".

Hernandez, der einen Vertrag bis 2024 beim deutschen Rekordmeister unterschrieb, fehlte beim Trainingsauftakt am Montagnachmittag allerdings noch. Der 23-Jährige leidet noch an den Folgen einer Knie-Operation und wartet für sein Comeback auf "grünes Licht" der Ärzte: "Ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass ich so schnell wie möglich mit der Mannschaft um die Meisterschaft kämpfen kann. Ich werde unsere Farben auf dem Platz verteidigen."