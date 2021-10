Trotz drohender Haftstrafe: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann plant mit Lucas Hernandez

Trotz der juristischen Probleme von Lucas Hernandez rechnet der FC Bayern weiterhin nicht mit einer Zwangspause für den französischen Nationalspieler. "Ich habe keine anderen Informationen, als dass ich mit ihm planen kann. Ich weiß auch nicht jedes Detail, das in der spanischen Justiz gesprochen wird. Aber ich gehe davon aus, dass ich auf ihn zurückgreifen kann", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach. Auf Nachfrage betonte auch Klubsprecher Dieter Nickles, dass man "keinen Einblick in die juristischen Schritte" habe. Der Verein hob hervor, dass es sich bei dem Fall um eine private Angelegenheit des Abwehrspielers handele.

