Lucie, Lilly, Pauline – Nummer 8 als Stederdorfer Familientradition

Aus einem „lustigen Zufall“ ist in der Familie Storz mittlerweile eine „kleine Tradition“ geworden. Aktuell erfüllt sie die 18-jährige Lilly, die für die dritte Stederdorfer Volleyball-Mannschaft spielt, indem sie für den MTV mit der Nummer 8 auf dem Trikot aufläuft. Schon ihre ältere Schwester Lucie trug sie, ihre jüngere Schwester Pauline will auch bald in diese Fußstapfen treten und ziemlich unerwartet konnte sich früher schon ein anderes Familienmitglied für diese Zahl begeistern.

Und es schickt sich bereits die nächste Storz-Schwester an, die Nummer 8 zu tragen. Seit einem halben Jahr trainiert die 12-jährige Pauline in der Jugendmannschaft des MTV Stederdorf mit – und will in Zukunft ebenfalls an der Familientradition teilhaben.