Glanzvoll in Gladbach, ungeliebt beim BVB: Die Trainer-Karriere von Lucien Favre in Bildern

Zuvor hatte der 63-Jährige bereits erfolgreiche Arbeit bei den Bundesligisten Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach geleistet. Favre hielt Gladbach als damaligen Relegationsteilnehmer in der Bundesliga, landete in der Folgesaison mit dem Klub auf Platz vier und führte später in die Champions League . Der SPORT BUZZER beleuchtet die Trainer-Karriere des ehemaligen Profis (u.a. FC Toulouse und Servette FC).

Die Zusammenarbeit mit Favre hatte auch beim BVB verheißungsvoll begonnen. In der Hinrunde 2018/19 führte der zweimalige Trainer des Jahres in der Schweiz den BVB zur souveränen Herbstmeisterschaft und bestätigte seinen Ruf als Besser-Macher und akribischer Arbeiter. Aber mit der weniger starken Rückrunde, in der die Borussia einen zwischenzeitlichen Neun-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern noch verspielte und sich am Ende mit Rang zwei begnügen musste, kamen in Dortmund erstmals Zweifel am Coach auf.