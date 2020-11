Berichte: BVB-Juwel Moukoko steht im Kader für Champions-League-Spiel gegen Brügge

Nun steht es offenbar fest: Youssoufa Moukoko hat den Sprung in den BVB-Kader für das anstehende Gruppenspiel gegen den FC Brügge in der Champions League geschafft. Das entschied Trainer Lucien Favre nach Informationen von Bild und Sky wenige Stunden vor der Partie. Das Dortmunder Juwel könnte seine Ansammlung an Bestmarken damit um den Rekord als jüngster eingesetzter Spieler in der Königsklasse erweitern. Wird der Angreifer gegen Brügge eingewechselt, wäre er mit 16 Jahren und vier Tagen neuer Rekordhalter. Die aktuelle Bestmarke hält Céléstine Babayaro, der am 23. November 1994 für Anderlecht beim 1:1 in Bukarest im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen debütiert hatte. Anzeige

Moukoko war erst am Samstag beim 5:2 seiner Mannschaft bei Hertha BSC im Alter von 16 Jahren und einem Tag in der 85. Minute für den vierfachen Torschützen Erling Haaland eingewechselt worden - und hatte damit den ehemaligen Dortmunder Nuri Sahin als jüngsten in der Bundesliga eingesetzten Spieler abgelöst. Im Anschluss wurde er auch für die Champions League berücksichtigt und fristgerecht über die B-Liste der UEFA nachgemeldet.