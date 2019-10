Diskussionen um Lucien Favre: Lizenzspielerchef Sebastian Kehl verteidigt BVB-Trainer

Nach mageren sechs Punkten aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen stehen die mit hohen Ambitionen gestarteten Dortmunder unter Zugzwang. Am Samstag ist ein Sieg gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach quasi Pflicht für den BVB , will man den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Besonders für Lucien Favre wäre ein Dreier enorm wichtig, nachdem der Schweizer angesichts der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse massiv in die Kritik geraten war .

Vereinsintern sei der 61-Jährige allerdings unumstritten, betonte nun Lizenzspielerchef Sebastian Kehl gegenüber der Funke Mediengruppe. "Er geht seinen Weg, hat seine Arbeitsweise, von der er absolut überzeugt ist, und die uns im letzten Jahr auch so erfolgreich gemacht hat", verteidigte der frühere Profi die von Kritikern teils in Frage gestellten Entscheidungen von Favre.

In der Bundesliga hatte Dortmund zuletzt gegen Freiburg, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen, gleich dreimal hintereinander eine Führung verspielt und kam jeweils nicht über ein 2:2 hinaus. Viel zu wenig für den selbsternannten Titelkandidaten, der mit kostspieligen Transfers und eben Favre endlich wieder am FC Bayern München vorbeiziehen wollte. Das hätte schon in der Vorsaison fast geklappt, wären dem BVB in den letzten Spielen nicht teils haarsträubende Fehler unterlaufen. Am Ende fehlten gerade einmal zwei Punkte auf den FC Bayern.