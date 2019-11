BVB-Coach Lucien Favre über Vergleiche mit Jürgen Klopp: "Nicht einfach, sein Nachfolger zu sein"

Nach elf Spieltagen belegt Borussia Dortmund in der Bundesliga-Tabelle lediglich den sechsten Platz - viel zu wenig für die Ansprüche, die man vor der Saison beim BVB formuliert hatte. Immer mal wieder steht so auch Trainer Lucien Favre im Zentrum der Kritik . In einem Interview mit der Bild hat der Schweizer abermals wiederholt, dass ihn etwaige Diskussionen nicht groß tangieren. "Das ist das Geschäft. Ich kann damit gut leben. Aber Angst um meinen Job hatte ich nie ", sagte der 62-Jährige.

Andererseits fühle er sich in Deutschland in der Öffentlichkeit auch falsch eingeschätzt. "Sie dürfen nicht den Fehler machen, den Lucien Favre vor der Kamera mit dem in der Kabine zu verwechseln. Fragen Sie die Spieler...", entgegnete er dem Verdacht, zu leidenschaftslos daher zukommen. In Interviews präsentiert sich der BVB-Coach meistens bekanntlich sehr zurückhaltend. "Ich bin ein ganz normaler Mensch, habe Emotionen wie jeder andere auch, aber ich kann sie auch mal für mich behalten, wenn die Kamera läuft."