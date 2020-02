BVB-Trainer Lucien Favre rügt "Gift spritzende" Medien und warnt vor Haaland-Hype

Nach drei Siegen zum Start in die Rückrunde hat sich die Lage bei Borussia Dortmund deutlich entspannt. Auch für Lucien Favre sind ruhigere Tage angebrochen, doch der Schweizer Trainer erinnert sich noch gut an die schwierigen Phasen in der Hinrunde und Forderungen nach seiner Entlassung. Schon im Januar diesen Januars äußerte Favre in einem Interview mit dem Kicker deutliche Medienkritik, nun fand der 62-Jährige noch einmal schärfere Worte.

"Was mich stört: Teile der Medien dürfen heute in einer Art und Weise übertreiben, die nicht akzeptabel ist für mich. Es tut mir leid, es so hart zu sagen, aber es ist meine Meinung: Manches von dem, was tagtäglich verbreitet wird, grenzt für mich an Lüge. Es scheint, als ob manche Medien gewissermassen Gift verspritzen, damit sie keine Leser verlieren", erklärte Favre in einem Interview mit dem Blick. Seine Konsequenz: "Ich lese viel, aber schon seit vielen Jahren praktisch keine Zeitungen mehr."

Favre: "Viele Menschen gieren nach Negativem"

Favres Kritik richtete sich allerdings nicht nur gegen die Medien, sondern auch gegen einige Fußballfans. "Ich habe manchmal das Gefühl, dass Fußball zu wichtig geworden ist. Er ersetzt Vieles für viele Menschen. Zu Vieles vielleicht", urteilte der Schweizer und ergänzte: "Parallel dazu wird es für die Medien immer schwerer. Viele Menschen gieren regelrecht nach Negativem – und das passiert dann in der Mischung."

Auch den sensationellen Start von Erling Haaland beim BVB mit sieben Toren in den ersten drei Spielen und die folgenden Lobeshymnen sieht der Dortmund-Trainer deshalb nicht nur positiv. "Der Boulevard muss übertreiben, euphorisch sein. Das ist seine Aufgabe, das verstehe ich. Nur: Ebenso schnell geht es dann wieder runter. Es gibt oft kein Mittelmaß." Allerdings sei Haaland in der Lage, den Hype um seine Person "ganz gut einordnen" zu können.

Favre kann dank BVB-Star Erling Haaland aufatmen

Der Norweger hat großen Anteil daran, dass der BVB mit viel Schwung in die Rückrunde gestartet ist. In den ersten drei Spielen im neuen Kalenderjahr sammelten die Dortmunder die perfekte Ausbeute von neun Punkten und erzielte obendrein 15 Tore. In der Tabelle ist die Borussia so wieder auf Tuchfühlung mit dem neuen Spitzenreiter FC Bayern München und hat nur drei Punkte Rückstand auf den Rekordmeister.

