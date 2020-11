Lucien Favre hadert mit BVB-Niederlage gegen Bayern: "Schwer zu akzeptieren"

Es war wie so häufig in den letzten Jahren: Borussia Dortmund hielt im Klassiker des deutschen Fußballs gut mit dem FC Bayern München mit - und stand am Ende mal wieder mit leeren Händen da. Nach der knappen 2:3-Niederlage im Signal Iduna Park reagierte Trainer Lucien Favre enttäuscht. Der Schweizer bemängelte im Anschluss an die umkämpfte Partie insbesondere die schwache Chancenverwertung seiner Mannschaft.

Er habe "insgesamt ein gutes Spiel" gesehen, resümierte der Schweizer bei Sky. "Sehr gut für diejenigen, die das Spiel im TV gesehen haben." Dennoch steht die zwölfte Niederlage in seinem 21. Duell mit den Münchnern. Favre: "Wir hatten viele Torchancen. Wir sollten das einen Tick besser machen." Tatsächlich vergab die Dortmunder Offensive um Erling Haaland, Marco Reus und Giovanni Reyna immer wieder beste Gelegenheiten, Bayern-Torwart Manuel Neuer mehr zu fordern. Favre: "Wir haben so viele Torchancen, das ist unglaublich."

Neuer sprach davon, die Münchner hätten das Spiel im Signal Iduna Park vor Geisterkulisse insbesondere im zweiten Durchgang "im Griff" gehabt. Das war indes nicht immer der Fall, BVB-Kapitän Marco Reus hatte in der Schlussphase das 3:3 auf dem Fuß, verzog allerdings. "Er hat das 1:0 gemacht, hätte das 3:3 machen können", sagte Favre über seinen zuletzt nicht unumstrittenen Spielführer. "Er war ganz okay", so Favre weiter. Auf Nachfrage von Sky-Reporterin Esther Sedlaczek ("Nur ganz okay?") entgegnete der 62-Jährige: "Ganz okay ist gut für mich."