Bericht: Ex-BVB-Coach Lucien Favre Kandidat auf Trainer-Posten bei Celtic Glasgow

Favre ist seit dem Ende seines Engagements beim aktuellen Bundesliga-Fünten Borussia Dortmund im Dezember vereinslos und wäre entsprechend verfügbar. Der Schweizer hatte nach anhaltender sportlicher Talfahrt mit zuletzt drei Heimniederlagen in Serie nach einem 1:5 gegen den VfB Stuttgart den Hut bei den Westfalen nehmen müssen. Unter anderem wurde er in der Folge beim französischen Klub Olympique Marseille gehandelt, bei dem inzwischen Jorge Sampaoli die Nachfolge von André Villas-Boas angetreten hat .

Favre, der in der Bundesliga neben dem BVB (2018-2020) auch Hertha BSC (2007-2009) und Borussia Mönchengladbach (2011-2015) trainierte, könnte Celtic zurück in die Spur führen. Die Schotten hatten zuletzt neun Mal in Serie die Meisterschaft gewonnen, mussten in der aktuellen Saison aber dem Lokalrivalen Glasgow Rangers den Vortritt lassen. Celtic hat als abgeschlagener Tabellenzweiter mit 20 Punkten Rückstand vor der Finalrunde keine Chance mehr auf den Meistertitel. In der Europa League schied der Klub in der Gruppenphase aus.