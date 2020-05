Aussage von BVB-Trainer sorgt für Wirbel - Matthäus spekuliert: "Favre weg, Kovac kommt"

Die Analyse der 0:1-Heimniederlage im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern war eigentlich abgeschlossen. Als BVB-Trainer Lucien Favre zum Ende gefragt wurde, ob er nun eine Debatte darüber befürchte, dass er mit Borussia Dortmund keine Titel gewinnen könne, verwunderte der Schweizer. Er lächelte kurz, sagte dann am Sky-Mikrofon: "Das sagt man hier seit Monaten. Ich weiß, wie es geht und werde darüber in ein paar Wochen sprechen. Ich bleibe ruhig und vertraue in mir." Eine Aussage, die Spielraum für Interpretationen lässt. Warum wollte der Coach nicht sofort zu diesem Thema Stellung beziehen?