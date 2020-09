BVB-Trainer Favre stellt Kapitän Reus Pflichtspiel-Comeback in Aussicht - Meunier und Reinier im Kader

Anzeige

Vizemeister Borussia Dortmund startet am Montag mit der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den MSV Duisburg (20.45 Uhr/ARD und Sky) in die Pflichtspiel-Saison. Nach rund siebenmonatiger Verletzungspause ist auch Kapitän Marco Reus wieder mit an Bord. "Es macht Spaß, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Wir werden sehen. Er hat seit Anfang Februar nicht mehr gespielt, hat zuletzt aber sehr gut gearbeitet", sagte BVB-Trainer Lucien Favre über die Rückkehr seines Spielführers, der bereits beim Testspiel gegen Sparta Rotterdam (2:1) sein Comeback im Dortmund-Trikot feierte und sogar ein Tor beisteuerte.

Wie sehr ein Einsatz des 31-Jährigen eine Signalwirkung für die gesamte Mannschaft haben könnte, zeigen die Aussagen von Giovanni Reyna. Der 17-Jährige durfte sich in Reus' Abwesenheit während der Vorbereitung auf dessen Position versuchen, nun droht ihm zumindest erst einmal wieder eine Rückstufung. "Natürlich wäre es wohl ein bisschen einfacher für mich, wenn er noch nicht wieder gesund wäre", sagt der US-Amerikaner: "Aber seine Rückkehr hat so positiven Einfluss auf uns alle." Am Montag scheint zumindest ein Teilzeit-Einsatz für Reus möglich.

Im Fokus stehen gegen den Drittligisten aus Duisburg auch einige Zugänge. So scheint ein Einsatz des von PSG gekommenen Thomas Meunier, der zuletzt beim Sieg der belgischen Nationalmannschaft gegen Island (5:1) in der Nations League die vollen 90 Minuten abspulte, wahrscheinlich. "Thomas Meunier hat bei der Nationalmannschaft Spielpraxis gesammelt, das ist auch sehr gut für uns", erklärte Favre. Keinen Stammplatz, dafür aber zumindest einen sicheren Platz im erweiterten Aufgebot, hat auch Real-Leihgabe Reinier. "Reinier hat sehr lange nicht gespielt und ist auch hier später eingestiegen. Man muss geduldig sein, morgen ist er aber sicher im Kader", verriet der 62-Jährige.