Bericht über "entscheidende" Verhandlungen: Favre offenbar Favorit auf Trainerjob bei Newcastle United

Lucien Favre wird beim neureichen Premier-League-Klub Newcastle United offenbar immer mehr zum Favoriten auf den derzeit vakanten Trainerjob. Nach Angaben der Bild gehen die Verhandlungen zwischen dem Tabellenvorletzten und dem früheren Bundesliga-Coach in die "entscheidende Runde". Der momentan vereinslose Favre habe im Rennen um die Aufgabe die Nase vorn und scheint sich gegen den Portugiesen Paulo Fonseca (zuletzt AS Rom) durchzusetzen. Newcastle wolle die Entscheidung über die Besetzung des Postens in der kommenden Woche verkünden.

