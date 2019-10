Lucien Favre verletzt: BVB-Trainer erklärt Blessur nach Pokal-Sieg gegen Gladbach

Doch in all die Jubelarien mischte sich auch ein Bild, das Anlass zur Sorge gab. Dortmund-Coach Lucien Favre sprang nach dem Kopfballtor in der 80. Minute entfesselt an der Seitenlinie entlang. Die Schrecksekunde: Auf einmal griff sich der Schweizer mit schmerzverzerrtem Gesicht an den linken Oberschenkel. Hatte sich der BVB-Trainer etwa beim Jubeln verletzt?