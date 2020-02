BVB-Coach Lucien Favre stellt Sturm-Juwel Moukoko baldiges Training bei Profis in Aussicht

Das BVB-Supertalent an der Seite von Jadon Sancho, Erling Haaland und Co.? Borussia Dortmund plant, Nachwuchsstürmer Youssoufa Moukoko bald mit den Profis trainieren zu lassen. „Es wird vielleicht im März der Fall sein“, bestätigte Trainer Lucien Favre am Donnerstag. Zunächst müssten dafür aber die Bedingungen geklärt werden, teilte der BVB mit.