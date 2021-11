"Große Lücke": DFB-Akademieleiter Tobias Haupt besorgt über deutschen Torhüter-Nachwuchs

Ohne den Titan Oliver Kahn hätte es die deutsche Nationalmannschaft 2002 nicht in das WM-Finale in Japan geschafft. Andreas Köpke hat 1996 mit seinen Paraden in der Vorrunde gegen Italien und im Halbfinale gegen England den Weg zum EM-Titel geebnet. Manuel Neuer hat bei der WM 2014 im Achtelfinale gegen Algerien mit seinen Rettungsausflügen das Torwartspiel auf ein neues Level gehoben. Beispiele, die zeigen, um was die Fußballwelt Deutschland immer beneidet hat: Weltklassetorhüter. Damit könnte es bald vorbei sein. Anzeige

"Spätestens wenn Marc-André aufhört, haben wir eine Lücke an deutschen Torhütern“, gab Tobias Haupt während seines Besuchs beim SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zu. Der Leiter der DFB-Akademie sieht somit ein Problem auf den DFB zukommen. Nämlich dann, wenn Neuer, aktuell 35 Jahre alt, irgendwann abtritt und auch sein designierter Nachfolger Marc-André ter Stegen (29) in Fußballrente geht. Es fehlt der Nachwuchs. "Deswegen arbeiten wir gerade daran: Wie können wir die jetzt 15- oder 16-Jährigen so entwickeln, dass sie irgendwann in der Lage sind, im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen?“

Neue Schwerpunkte in der Torhüterausbildung

Besonders drängend – so Haupts Prognose – dürfte das Problem nach der EM 2028 werden. Auch ter Stegen wäre dann 36 Jahre alt. Um dem Problem Herr zu werden, hat Haupt mit seinem Team für die Torhüter eine neue Ausbildungs-DNA mit bestimmten Schwerpunkten definiert. Dazu gehören das Spiel außerhalb des Strafraums, die Beherrschung des Sechzehners oder das Verhalten auf der Linie. "Dazu haben wir jedes technische Hilfsmittel auf dem Radar, das für den Fußball relevant ist“, erklärt der Akademie-Chef. Die Veränderungen der Trainingsinhalte sind ein Baustein im Torhüterkonzept. "Der zweite sind die Berater und das Thema Karrieremanagement. Und da wissen wir leider immer noch, wie an der einen oder anderen Stelle agiert wird“, sagt der 37-Jährige. Was er meint: Das Geld, das die Parteien mit Vereinswechseln verdienen können, scheint häufig wichtiger zu sein als die Spielzeit der Profis.

Bestes Beispiel dafür ist Alexander Nübel. Der 25-jährige Torwart verließ im Sommer 2020 Schalke nach 46 Bundesligaeinsätzen und wechselte zum FC Bayern, wo er keine Chance hatte, an Neuer vorbeizukommen. Inzwischen ist er an Monaco verliehen, wo er immerhin Stammtorhüter ist. "Wir sagen immer: Die Spielzeit schlägt die Euros“, sagte Haupt, "die Jungs müssen schauen, dass sie spielen, spielen, spielen." Das trifft jedoch nur bei den Wenigsten zu.

Statistik belegt Nachwuchs-Problem

Ein Blick auf die U21 des DFB zeigt das Dilemma. Von den jüngst nominierten Luca Philipp (21/Hoffenheim), Nico Mantl (21/RB Salzburg) und Noah Atubolu (19/Freiburg) kommt nur Mantl auf Pflichtspieleinsätze in der 1. oder 2. Liga (sieben). Im internationalen Torhütervergleich hinkt Deutschland hinterher. "Egal welchen Torhüter du nimmst: Bis sie 23 Jahre alt waren, haben alle im Durchschnitt 180 Spiele im Profibereich absolviert", weiß Haupt. Nübel steht mit 25 Jahren bei 79 Profieinsätzen. Bis Sommer 2023 ist er an Monaco verliehen – so lange läuft Neuers Vertrag mit den Bayern. Nübel jüngst zum Kicker: "Was ich mir nicht vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen. Das schließe ich aus.“