Lückenkemper sauer bei Leichtathletik-WM: "Finde die Kamera nicht so geil"

Über das Klima wurde bereits viel diskutiert bei der Leichtathletik-WM in Doha. Neuester Kritikpunkt: eine Kamera am Startblock der Sprinter. Vor allem die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper fand deutliche Worte nach ihrem Vorlauf über die 100 Meter, mit dem sie sich mit Ach und Krach für das Halbfinale am Sonntag qualifizierte. Der Grund: Eine Kamera an den Startblöcken. An ungewöhnlicher Stelle.

"Ich finde die Kamera an dieser Stelle nicht so geil. Ich weiß ja nicht, ob Frauen bei der Ausarbeitung beteiligt waren", sagte die Silber-Medaillengewinnerin bei der EM im vergangenen Jahr. "Wenn wir Frauen in den knappen Sachen beim Start darüber steigen müssen, fühlt sich das nicht so toll an", sagte sie. "Ich weiß ja nicht, ob ihr nur in Unterwäsche von unten gefilmt werden wollt."

Auch Tatjana Pinto, die Deutsche Meisterin über die 100 Meter, die sich ebenfalls fürs Halbfinale qualifizierte, war irritiert. "Das mit der Kamera ist fragwürdig. Ich muss aber sagen, dass die mir vorher gar nicht so aufgefallen ist", sagte sie.

Das sind die deutschen Medaillenkandidaten für die Leichtathletik-WM in Doha: Das sind die Medaillenkandidaten der deutschen Leichtathleten: Auch Christina Schwanitz, Konstanze Klostermann und Malaika Mihambo könnten es aufs Treppchen schaffen. ©

Anzeige

Doch nicht nur aufgrund der Bilder, die die Kamera liefert, hatte Lückenkemper Probleme mit der neuen Gerätschaft. Auch aus sportlichen Gründen kam sie nicht gut klar damit. "Ich bin beim Probestart an die Kamera gekommen, deshalb hatte ich großen Respekt davor im Rennen", sagte sie. "Der Block ist länger als sonst." Das schien auch der Grund zu sein, weshalb sie einen äußerst schlechten Start hinlegte und hart um das Weiterkommen kämpfen musste.

Das sind die Stars und Favoriten der Leichtathletik-WM 2019 in Doha: Im Khalifa International Stadium werden sich bei der Leichtathletik-WM die besten Sportler aus 214 Verbänden miteinander messen. ©

"Die ersten 20 Meter hatte ich in den Sand gesetzt. Aber danach bin ich ins Fliegen gekommen. Darauf bin ich stolz, ich habe Bock." Im Halbfinale am Sonntag will sie dann ihr wahres Leistungsvermögen zeigen. Denn dann kennt sie auch die Blöcke im Stadion, denn diese seien anders als auf dem Aufwärmplatz.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.