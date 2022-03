Luckenwalde ausgewertet, BFC vor der Brust: Chemie Leipzig will Ligaprimus ärgern

Leipzig. Die Wunden sind geleckt, die Ursachen klar angesprochen, der Ärger (fast) verraucht. Die BSG Chemie fokussiert sich nach dem 3:5 in Luckenwalde längst auf die nächste schwere Aufgabe. Denn am Sonntag (16 Uhr, AKS, live im MDR) kommt Regionalliga-Spitzenreiter BFC Dynamo . Was klar ist: Chemie muss anders auftreten. Zu viele leichte Fehler erlaubten sich die Grün-Weißen, zu einfach machten sie es dem Gegner beim Toreschießen. Es kamen gleich mehrere entscheidende Dinge zusammen.

„Wir waren oft nicht auf der Höhe“

Defensivleistung: „Ein paar Spieler hatten nicht die beste Form“, sagte Trainer Miro Jagatic nach dem Spiel. Sich dabei nur auf die Abwehr zu fokussieren, wäre fehl am Platz – Defensivarbeit beginnt bekanntlich schon im Angriff. Dennoch auffällig, wie leicht sich fast alle Defensiven der BSG ausspielen ließen, teils durch einfache Körpertäuschungen, teils durch kurze Antritte. Ein ungewohntes Bild. Abspielfehler und ein leichtfertiges Zweikampfverhalten ermöglichten mindestens vier Gegentore. „Das hat die Mannschaft immens geärgert, das kennt man so von uns nicht“, so Jagatic. „Wir haben das ausgiebig ausgewertet und unter der Woche an ein paar Sachen gearbeitet“.