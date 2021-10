"Lucky Punch hat uns heute gefehlt": Stimmen zu Dynamo Dresdens Niederlage gegen Nürnberg

Dresden. Der Abwärtstrend bei Dynamo Dresden hält an. Statt den fünften Saisonsieg einzufahren, kassierte der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag mit dem 0:1 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg seine fünfte Saisonniederlage. Tom Krauß (21.) erzielte vor 16.000 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion das Tor für die Franken, die als einziges Zweitliga-Team ungeschlagen bleiben.

