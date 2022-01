Nach Bericht über unerlaubte Trainingsmethode: Olympiasieger Beerbaum weist Vorwürfe zurück 

Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum hat die vom TV-Sender RTL erhobenen Vorwürfe der angeblichen Tierquälerei zurückgewiesen. "Der Beitrag von 'RTL extra' ist in vielen Punkten nachweislich falsch, verleumderisch und ehrverletzend“ , schrieb der 58 Jahre alte Springreiter am Mittwoch.

Er kündigte juristische Schritte an. "Es ist nicht hinzunehmen, dass heimlich auf meinem privaten Grund und Boden gefilmt wurde.“ Der Sender hatte am Dienstagabend in der Sendung RTL Extra heimlich von einer Informantin aufgenommene Videos gezeigt, in denen Beerbaum auf seiner Anlage in Riesenbeck angeblich Springpferde mit der unerlaubten Methode des sogenannten Barrens trainiert.