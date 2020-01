Luft im Keller wird dünner! Heimische Volleyball-Oberligisten verlieren

Giesen Grizzlys III – MTV Gamsen 3:1 (25:18, 20:25, 25:19, 28:26)

Die Gamsener erwischten keinen guten Start. „Wir waren sehr emotionslos im ersten Durchgang und haben diesen schnell abgegeben“, haderte MTV-Angreifer Bastian Mechelk. Allerdings nahm sein Team im zweiten Durchgang die gute Stimmung im Team wieder auf, kämpfte sich in die Begegnung rein. Vor Satz drei war alles offen. „Doch dann machen wir leider Fehler, die man eigentlich nicht machen darf und schenken letztlich die Zähler her“, so Mechelk. Weil fast die gesamte Keller-Konkurrenz am Wochenende fleißig gepunktet hat, ist der Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz nun auf fünf Zähler angewachsen. Gamsens Angreifer: „Natürlich haben wir jetzt einen weiten Weg über den hohen Berg, aber wir kämpfen bis zum letzten Spieltag!“

Gamsen: J. Mann, L. Mann, Andresen, Bergen, Mechelk, Tattera, Kluge, Krauskopf, Gohlke.