"Würde lügen, wenn ich nicht interessiert wäre": Lazio-Keeper Thomas Strakosha bringt sich beim BVB ins Spiel

Borussia Dortmund hat ein Torwartproblem. So muss man es inzwischen wohl sagen, nachdem in den letzten Wochen der derzeit verletzte Roman Bürki und nun auch sein Ersatzmann Marwin Hitz an mehreren Gegentoren nicht ganz unbeteiligt waren. Gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende (1:2) unterlief Hitz sogar ein richtig dicker Patzer. Kein Wunder, dass der BVB angeblich nach einem neuen Torhüter für den Sommer Ausschau hält. Einer hat sich nun selbst ins Gespräch gebracht: Thomas Strakosha von Lazio Rom. Anzeige

"Dortmund ist ein großer Verein. Sie haben ein sehr junges Team, und es ist auch noch sehr talentiert. Ich denke, dass sie sich auch in der Zukunft gut entwickeln werden. Es wäre also natürlich schon interessant, dort zu spielen. Ich würde also lügen, wenn ich nicht interessiert wäre", sagte er Strakosha in der Transfer-Update-Show bei Sky. "Mal ehrlich: Wer wäre bei einer Anfrage eine solchen Vereins nicht interessiert?"