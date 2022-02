"Lügner!" Florenz-Boss tritt wegen Mega-Transfer zu Juventus Turin gegen Dusan Vlahovic nach

Vlahovic unterschrieb bei Juve einen Vertrag bis 2026. Der Serbe befindet sich in Top-Form und erzielte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 20 Tore in 24 Spielen. Auch das Torjäger-Ranking der Serie A führt er mit 17 Treffern gemeinsam mit Ciro Immobile an.