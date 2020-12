Einen Monat nach dem DFB-Debakel: So denkt Spanien-Trainer Luis Enrique über das deutsche Team

Dieses Spiel werden viele deutsche Fußball-Fans wohl lange nicht vergessen: Am 17. November, im Gruppen-Finale um den Einzug ins Final Four der Nations League, kassierte die DFB-Elf in Spanien die höchste Länderspiel-Pleite seit 1931. Die Elf von Bundestrainer Joachim Löw verlor mit 0:6 gegen die Mannschaft von Trainer Luis Enrique, der die deutsche Nationalmannschaft damit in eine tiefe Krise samt stürzte. Dennoch glaubt Enrique weiter an die Fähigkeiten des DFB-Teams, wie der spanische Ex-Profi nun in einem Videointerview mit dem spanischen Fußballverband sagte. Deutschland bleibe "eines der besten Teams", meinte Enrique. Anzeige

Die deutsche Auswahl, die nach einer eingehenden Analyse weiter an Weltmeister-Coach Löw festhält, startet am 15. Juni 2021 in die Europameisterschaft mit einer Partie gegen Weltmeister Frankreich. In der Gruppe F muss sich die Nationalmannschaft zudem gegen Ungarn und dem amtierenden Europameister Portugal behaupten. Trotz der Krise und der jüngsten Blamage hält Spanien-Coach Enrique Deutschland weiter für einen Mitfavoriten. "Sie sind in der FIFA-Weltrangliste schlecht platziert. Trotzdem musst du sie erstmal schlagen", betonte der Ex-Barcelona-Coach. "Sie werden sicher bei der EM oder nächsten WM um den Titel spielen."

Enrique: Das 6:0 gegen Deutschland macht uns stärker