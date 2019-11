Offiziell: Luis Enrique erneut spanischer Cheftrainer - Verband erklärt kuriosen Wechsel

Wahnsinns-Gehalt: So will der FC Bayern Leroy Sané in die Bundesliga locken

Der frühere Barcelona-Coach Enrique war im Juni aus zunächst nicht näher erläuterten persönlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Im August gab er bekannt, dass seine neunjährige Tochter an Knochenkrebs gestorben sei . "Ich habe Luis Enrique am Dienstagmittag angerufen und gefragt, ob er bereit wäre zurückzukommen. Und er sagte ja", so Molina, der ergänzte: "Jeder wusste, dass wenn Luis Enrique zurückkehren wollte, ihm die Türen hier offenstehen."

Die Spiele der EM 2020 finden in zwölf verschiedenen Städten in Europa statt. ©

Moreno, der viele Jahre als Enriques Assistent gearbeitet hatte, wurde im Juni 2019 als offizieller Nachfolger berufen. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: Der 42-Jährige kann sieben Siege, zwei Unentschieden und die EM-Qualifikation als Gruppensieger vorweisen. Durch den 5:0 (4:0)-Erfolg am Montagabend im Madrider Stadion Wanda Metropolitano gegen Rumänien wird Rekord-Europameister Spanien bei der Auslosung für die EM 2020 am 30. November in Bukarest in Topf 1 der sechs besten Mannschaften vertreten sein.