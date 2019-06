Peinliche Aktion: Uruguay-Star Suarez fordert Elfmeter nach „Handspiel“ von Chile-Torwart

Es läuft die 23. Minute im Copa-América-Spiel zwischen Uruguay und Chile . Luis Suarez bekommt einen Pass in den Lauf gespielt und umkurvt den chilenischen Schlussmann Gabriel Arias. Anschließend will er den Ball von der rechten Seite in die Mitte zu den wartenden Mitspielern passen. Doch da hat er die Rechnung ohne Keeper Arias gemacht, der den Ball innerhalb des Strafraums zur Ecke abwehrt.

Suarez reklamiert auf Elfmeter

So weit, so gut. Doch was der Star des FC Barcelona dann macht, ist an Unsportlichkeit kaum zu überbieten. Ohne Skrupel reklamiert er auf Handspiel des Torhüters (wohlgemerkt im Straufraum) und streckt die Arme von sich. Doch der Schiedsrichter ließ sich von diesem Täuschungsmanöver natürlich nicht beeindrucken und entschied regelkonform auf Eckball für Uruguay.