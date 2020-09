Bericht: Luis Suarez vor Transfer zu Atlético Madrid – Barcelona-Abschied offenbar ablösefrei

Der FC Barcelona ist nicht zuletzt wegen der Coronavirus-Pandemie auf einem strikten Sparkurs und will seinen Kader nach dem peinlichen 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern und dem anschließenden Trainerwechsel von Quique Setién hin zu Ronald Koeman außerdem umbauen. Der Abgang von Rechtsverteidiger Nelson Semedo zu den Wolverhampton Wanderers, der 35 Millionen Euro in die Kassen spült, ist bereits auf der Zielgeraden, das gleiche gilt für den Transfer von Ex-Bayern-Star Arturo Vidal zu Inter Mailand. Der Abgang von Suarez soll weitere finanzielle Mittel freisetzen.

Suarez kam in sechs Jahren insgesamt 283 Mal für den FC Barcelona zum Einsatz und schoss 198 Tore. Im vergangenen Jahr musste der 33-Jährige wegen einer Knie-Operation allerdings lange aussetzen und war auch in der Folge nicht immer gesetzt. Dennoch registrierte er in allen Wettbewerben insgesamt zwölf Assists und 21 Tore in 36 Einsätzen.