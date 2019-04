Bericht: So viel kassiert Ex-Klub Benfica Lissabon bei Wechsel von Frankfurt-Star Luka Jovic

Nach dem fixen Wechsel von Luka Jovic von Benfica Lissabon zu Eintracht Frankfurt für "lediglich" rund sieben Millionen Euro Ablöse fragen sich viele Fans: Wie lange bleibt der Serbe eigentlich wirklich bei der SGE? Klar ist: Den Stürmer haben Vereine auf dem Zettel - insbesondere die spanischen Topklubs FC Barcelona und Real Madrid sollen stark an dem treffsicheren Serben (17 Tore in 27 Ligaspielen) interessiert sein.

Wenn die finanziell gut aufgestellten Klubs wirklich ernst machen, dürfte Jovic kaum zu halten sein. Ein Weiterverkauf von Jovic dürfte auch seinen Ex-Klub Benfica Lissabon freuen. Einem Bericht der Bild zufolge sollen die Portugiesen eine Klausel in den Vertrag des Serben eingearbeitet haben. Sie besagt, dass Benfica rund 30 Prozent der Ablöse bei einem Jovic-Verkauf erhält. Die spanischen Klubs Real und Barca sollen demnach bereit sein, rund 60 Millionen Euro für Jovic in die Hand zu nehmen. Dies satter Transfergewinn für die Eintracht - doch auch Benfica würde am Deal kräftig mitverdienen.