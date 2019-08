Rückkehr zu Eintracht Frankfurt? Jovic äußert sich zu möglichem Abschied von Real Madrid

Das erklärte das Sturm-Talent der serbischen Zeitung Novosti. "Ich habe darüber gelacht", betonte der 21-Jährige, der in 75 Spielen für die Eintracht 36 Tore schoss. "Die Medien greifen sich immer diese Geschichten. Ich bin diese Kommentare seit Beginn meiner Karriere gewöhnt und habe akzeptiert, dass diese Gerüchte aufkommen könnten. Aber nur die Zeit wird zeigen, was richtig ist" , sagte Jovic etwas kryptisch.

Jovic ist zurzeit nur Backup bei Real Madrid - will aber von Benzema lernen

Jovic, der in Frankfurt wohl von Ex-Wolfsburg-Angreifer Bas Dost ersetzt wird , nimmt die Rolle als Herausforderer an. "Er ist ein sehr interessanter Stürmer, hat deutlich mehr Erfahrung als ich und ich versuche, von ihm zu lernen", sagte er über Benzema. Es sei unglaublich wichtig, in einem jungen Alter mit den besten Spielern der Welt zu trainieren, betonte Jovic - denn so könne man von ihnen lernen.

Jovic ist davon überzeugt, dass Zidane über kurz oder lang auf ihn setzen wird. "Er glaubt an mich, das hat sich auch nicht geändert. Ich lerne an jedem Tag von ihm und ich bin darüber sehr froh, denn er war und ist sowohl als Spieler als auch als Trainer an der Weltspitze." Gegen Celta Vigo wechselte Zidane Jovic in der 81. Minute für Benzema ein. Jovic rechnet sich in den kommenden Wochen auch Einsätze in der Startelf aus.