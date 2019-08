Bericht: Real Madrid plant Leihe von Luka Jovic - Rückkehr zu Eintracht Frankfurt?

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

"Ich werde die Eintracht immer lieben"

Wenige Wochen nach dem Abschied bedankte sich Jovic mit emotionalen Worten für seine schöne Zeit in Frankfurt. "Ich werde die Eintracht immer lieben und schätzen, denn das ist kein Klub, bei dem es um Geld oder teure Spieler geht", sagte der 21-Jährige in einem Beitrag für die Plattform The Players Tribune.

Bobic lässt weiter offen, ob der kroatische Stürmer Ante Rebic bleibt, der in den vergangenen Jahren kongenialer Sturmpartner von Jovic war. "Eines ist mal ganz klar: Ich glaube, nein, nicht ich glaube. Ich bin der festen Überzeugung: Er liebt die Eintracht und er weiß, was er an der Eintracht hat und an der Symbiose mit den Fans auch hat", sagte der 47-Jährige in einem Interview des Radiosenders FFH. "Aber es war genauso bei Luka Jovic und Sébastien Haller. Aber eins ist auch klar: Dass man das nicht alles werten soll, dass er deswegen hundertprozentig bleibt."