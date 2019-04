Bericht: Als Jovic-Ersatz - Eintracht Frankfurt an Real-Talent Pedro Ruiz dran

Die Gerüchteküche um Luka Jovic brodelt. Der 21-Jährige von Eintracht Frankfurt wird insbesondere mit dem FC Barcelona und Real Madrid umworben . Im Rennen um die Dienste des serbischen Nationalspielers sollen die Königlichen die Nase vorn haben und bieten nach Informationen der spanischen Sportzeitung AS einen besonderen Trumpf auf: Demnach könnte in einem Deal mit dem erst 19-jährigen Pedro Ruiz der mögliche Jovic-Nachfolger verrechnet werden.

Die Madrilenen sollen mehrere Optionen für einen Quasi-Spielertausch in Erwägung ziehen. Demnach könnte Ruiz auf Leihbasis, mit Rückkaufoption oder auch ohne Klausel an die Hessen abgegeben werden. Damit könnte der 19-Jährigen in die Fußstapfen von Lucas Torro, Jesús Vallejo oder Omar Mascarell treten, die zwischen 2016 und 2018 aus Madrid nach Frankfurt gewechselt waren.

Der 1,96 Meter große Mittelstürmer spielt noch in Reals Jugend und ist fester Bestandteil der Mannschaft, die in der UEFA Youth League antritt. Mit vier Toren in sechs Spielen ist er in Madrids Nachwuchs einer der Leistungsträger. Zudem feierte Ruiz im Januar 2018 sein Debüt für die spanische U19-Nationalmannschaft.