"Großes erreichen": Rückkehrer Luka Jovic sieht Eintracht Frankfurt noch stärker als 2019

Torjäger Luka Jovic sieht Eintracht Frankfurt bei seiner Rückkehr noch besser aufgestellt als beim Einzug ins Europa-League-Halbfinale 2019. „Das Team hat sich qualitativ verbessert. Ich würde niemanden hervorheben. Alles ist insgesamt auf einem guten Stand. Wir sind in der Lage, in dieser Saison Großes zu erreichen“, sagte der 23 Jahre alte Serbe bei einer Online-Medienrunde am Dienstag. Jovic ist für ein halbes Jahr von Real Madrid ausgeliehen und hat in seinen ersten drei Einsätzen als Joker schon drei Bundesliga-Tore erzielt.

