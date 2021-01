Frankfurt-Boss Fredi Bobic erklärt Transfer von Luka Jovic: Rückkehr "war sein großer Wunsch"

Die Rückholaktion ist perfekt: Schon vor dem Anpfiff des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen (1:4) am vergangenen Dienstag hatte Sportvorstand Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt bestätigt, dass der hessische Bundesligist unmittelbar vor der erneuten Verpflichtung von Luka Jovic stehe. Am Donnerstag meldete die Eintracht dann Vollzug - der serbische Stürmer wird zunächst bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. Anderthalb Jahre nach seinem Weggang aus Frankfurt zum spanischen Rekordmeister zurückzukehren, sei der "große Wunsch" von Jovic gewesen, erklärte Bobic in einer Mitteilung der Eintracht. Anzeige

Bobic verdeutlichte auch, warum sich nicht nur der Spieler selbst und die Frankfurter, sondern auch die Königlichen etwas von dem Deal versprechen. "Luka kann die nächsten Monate nutzen, um in einem ihm vertrauten Umfeld zu alter Stärke zurückzufinden. Real Madrid weiß, dass er bei uns gut aufgehoben ist und sich hier weiterentwickeln kann. Und für uns ist klar, dass wir eine weitere hervorragende Option im Sturmzentrum haben." Jovic war im Herbst vergangenen Jahres bereits an Covid-19 erkrankt und sei daher nach Auskunft des Gesundheitsamtes Frankfurt - anders als sonst derzeit bei Neuverpflichtungen üblich - nicht mehr quarantänepflichtig, teilte die Eintracht weiter mit.

Die Hessen hatten Jovic im Sommer 2017 erstmals unter Vertrag genommen. Der heute 23-jährige wurde von Benfica Lissabon zunächst ausgeliehen und später fest verpflichtet. Der Serbe gewann mit den Frankfurtern 2018 den DFB-Pokal. Insgesamt erzielte er in seiner ersten Zeit in Frankfurt 36 Treffer in 75 Pflichtspielen. 2019 gab die Eintracht dem Werben von Real nach, das sich die Dienste des bulligen Angreifers kolportierte 60 Millionen Euro kosten ließ und ihn mit einem Vertrag bis 2025 ausstattete.