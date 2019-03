Bericht: Korb für den FC Bayern? Luka Jovic vor Wechsel zum FC Barcelona

Das Tor für seine Serben im Länderspiel gegen Deutschland (1:1) am Mittwoch dürfte den Marktwert des 21-Jährigen nicht gesenkt haben. Laut Guardian soll für den ehemaligen Lissaboner seitens des FC Barcelona eine Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro abgegeben werden , die Frankfurter dürften allerdings noch deutlich mehr verlangen. Die Transferkasse von Barcelona ist allerdings prall gefüllt. Beim FCB könnte Jovic langfristig Nachfolger des 32-jährigen Luis Suarez werden.

Frankfurt-Boss: Bisher kein konkretes Angebot für Jovic

Die Frankfurter bekräftigten allerdings, bisher kein konkretes Angebot erhalten zu haben - weder aus Barcelona noch von einem anderen Verein. „Die Zahlen, die da im Netz grassieren, lagen alle noch nicht bei uns auf dem Tisch“ , sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt.

Seit Wochen wird in den Medien ein Interesse europäischer Großvereine an dem 21 Jahre alten Serben. Jovic, der in dieser Bundesligasaison bisher 15 Tore für die Eintracht erzielte, ist derzeit nur von Benfica Lissabon ausgeliehen. Die Frankfurter besitzen jedoch eine Kaufoption für das Sturm-Juwel in Höhe von rund sieben Millionen Euro.