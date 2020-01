Eintracht-Frankfurt-Star Filip Kostic verteidigt Wechsel von Luka Jovic: "Real war die große Chance"

Filip Kostic hat seinen Landsmann Luka Jovic gegen die jüngste Kritik verteidigt. Der serbische Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt nimmt den 22 Jahre alten Angreifer, der vor der Saison für rund 60 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt ist, in Schutz genommen. "Er braucht noch ein bisschen Zeit und Glück. Und Tore. Er ist ein richtig guter Stürmer!" , sagte Kostic am Donnerstag in einem Interview mit der Bild.

Jovic im Kreuzfeuer der Kritik

Die Kritik an Jovic war schon nach wenigen Wochen in Spanien noch lauter geworden. In den Medien wurde er dort bereits als "unproduktivster Real-Einkau der vergangenen Jahre" bezeichnet. Zuletzt schoss sich auch Serbiens Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic auf den Real-Offensivmann ein. Er warf ihm mangelnde Einstellung vor. „Es gibt nur eine Wahrheit. Luka Jovics einziges Problem ist Luka Jovic“, sagte Tumbakovic in einem Interview der serbischen Zeitung Blic.