Bericht: Luka Jovic muss nach Corona-Verstoß nicht ins Gefängnis – Ex-Frankfurter zahlt Geldstrafe

Der frühere Bundesliga-Torjäger Luka Jovic muss nach einem mutmaßlichen Verstoß gegen die Corona-Vorgaben in seinem Heimatland Serbien offenbar nicht ins Gefängnis. Der Profi von Real Madrid, der im Sommer 2019 von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen gewechselt war, habe sich mit der zuständigen Staatsanwaltschaft auf die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen. Dies berichtete zuerst der spanische Sender Cope.

Vor rund zwei Wochen war publik geworden, dass die Staatsanwaltschaft in Serbien Anklage gegen den 22 Jahre alten Nationalstürmer erhoben und sechs Monate Gefängnis gefordert hatte. Der Ex-Frankfurter war im März nach der coronabedingten Unterbrechung des Spielbetriebs in Spanien nach Serbien geflogen, wo er sich für zwei Wochen in eine häusliche Quarantäne begeben sollte. Medienberichten zufolge soll der Nationalspieler aber in der Hauptstadt Belgrad feiern gegangen sein. Jovic hatte hingegen von einem Gang zur Apotheke gesprochen.