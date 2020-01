Nach Kritik: Real-Trainer Zinedine Zidane nimmt Luka Jovic in Schutz - "Wir setzen auf ihn"

Zinedine Zidane hat seinem Spieler Luka Jovic nach der harten Kritik des serbischen Nationaltrainers den Rücken gestärkt. "Ihm gehört die Zukunft", sagte der Real-Coach über den serbischen Nationalspieler. "Man muss Geduld mit ihm haben. Er ist ein Kind, das viel lernen will. Er ist sehr gut und wird viele Tore schießen. Wir setzen auf ihn und müssen geduldig sein", so der Franzose weiter. Damit reagierte Zidane auf die harsche Kritik von Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic. Dieser hatte Jovic, der im Sommer Frankfurt in Richtung Real Madrid verlassen hatte, mangelnde Einstellung vorgeworfen.