Real Madrid bestätigt: Ex-Frankfurt-Profi Luka Jovic positiv auf Coronavirus getestet

Corona-Fall bei Real Madrid : Wie der amtierende spanische Meister am Freitag bekannt gab, ist Luka Jovic positiv auf das Virus getestet worden. Dies habe die Testreihe am Freitagvormittag ergeben. Ob und wie stark der frühere Angreifer des Bundesligisten Eintracht Frankfurt Symptome verspürt, teilte der Verein nicht mit. Ebenso blieb unklar, wie lange sich der Serbe in Quarantäne begeben muss und den Madrilenen folglich nicht zur Verfügung steht. Unstrittig dürfte jedoch sein, dass Jovic damit das Gastspiel beim FC Villarreal an diesem Samstag (16.15 Uhr) verpassen wird.

Jovic war im Sommer 2019 für eine kolportierte Ablösesumme von 63 Millionen Euro von Frankfurt zu den Königlichen gewechselt. Bislang hat er sich im Starensemble von Real-Coach Zinedine Zidane aber keinen Stammplatz erkämpfen können. In der vergangenen Saison kam der 22-Jährige nur auf 17 Einsätze in La Liga (vier von Beginn an), bei denen ihm zwei Treffer gelangen. In der laufenden Spielzeit absolvierte er in Spaniens höchster Spielklasse vier Partien, davon zwei in der Startelf, blieb dabei allerdings ohne Tor.