Luka Jovic: Frankfurt-Boss Fredi Bobic dementiert Kontakt zu Real Madrid

Die Gerüchteküche brodelt: Nach Informationen der spanischen AS soll Luka Jovic von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid wechseln. Demnach wollen die "Königlichen" über 60 Millionen Euro an die Hessen überweisen, um den 21-jährigen Serben für die kommenden sechs Jahre unter Vertrag zu nehmen. Allein: An einer Einigung ist wohl nichts dran. Das bestätigte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bei ESPN.