Rätsel um Luka Jovic bei Real Madrid: Ex-Frankfurt-Star steht gegen Eibar nicht im Kader

Gerade erst ist bei Luka Jovic der Knoten im Dress von Real Madrid geplatzt. Beim 5:0-Kantersieg des spanischen Top-Klubs am vergangenen Wochenende gegen Leganes erzielte der Serbe in der Nachspielzeit seinen ersten Treffer für das Team von Trainer Zinedine Zidane. Der 21-Jährige, der im Sommer für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Madrid gewechselt ist , ließ sich danach zu einer Kampfansage hinreißen.

"Ich war sehr motiviert, den Verantwortlichen des besten Klubs der Welt zu zeigen, dass meine Verpflichtung kein Fehler war“, sagte Jovic nach der Partie im Interview mit der serbischen Sportzeitschrift Sportski Zurnal. Doch statt der Wende nach seinem Debüt-Tor gibt es nun einen weiteren Rückschlag: Für das Spiel von Real Madrid gegen SB Eibar am Samstag (18.30 Uhr) steht Jovic nicht einmal im Kader . Der Grund dafür ist unbekannt - verletzt ist der Sturm-Youngster allerdings nicht.

Jovic: "Hoffe, künftig vertrauen sie mir mehr"

Vor wenigen Wochen wurde Jovic in der spanischen Presse hart angegangen, gar als "unproduktivster Real-Einkauf der vergangenen Jahre" betitelt. Den Umgang der Medien mit seiner Person hatte der Ex-Frankfurter im Interview mit dem Blatt seines Heimatlandes scharf kritisiert. "Obwohl weder ich noch die Leute um mich herum wie der Trainer oder meine Mitspieler an meinen Qualitäten gezweifelt haben, war die Öffentlichkeit sehr hart zu mir und es war nicht schön, solche Artikel zu lesen. Ich hoffe, künftig vertrauen sie mir mehr", sagte er. Daraus wird nun aber erst einmal nichts, wenn Madrid-Coach Zidane ihn nicht einmal in den Kader beruft.