Erstes Tor für Real Madrid: Jetzt spricht Luka Jovic über seinen Stolperstart und die nächsten Ziele

Vier Monate nach seinem viel thematisierten Wechsel aus der Bundesliga in die Primera Division nach Spanien will Luka Jovic sein erstes Pflichtspieltor für Real Madrid zum Anlass nehmen, selbstbewusst nach vorne zu schauen. "Ich war sehr motiviert, den Verantwortlichen des besten Klubs der Welt zu zeigen, dass meine Verpflichtung kein Fehler war“, sagte der Serbe im Interview mit der serbischen Sportzeitschrift Sportski Zurnal. Ab jetzt will er spielen und treffen, um seinen Kollegen dabei zu helfen, "all ihre Ziele zu erreichen".