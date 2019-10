Spanische Presse motzt über Luka Jovic: "Der unproduktivste Real-Einkauf der vergangenen Jahre"

Luka Jovic kommt bei Real Madrid noch nicht so recht in Schwung - und Spaniens Presse kennt schon jetzt kein Erbarmen. Der 21-Jährige, der im Sommer für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen gewechselt war, sei der "unproduktivste Sturm-Einkauf, den Real Madrid in den vergangenen Jahren" getätigt habe, motzte die Marca am Samstag und versuchte, dieses These mit Zahlen zu untermauern. Der Schluss der spanischen Sporttageszeitung: "Jovic erlebte einen Sommer der Dürre."

Tatsächlich will es für den Angreifer seit Monaten vor dem gegnerischen Tor nicht mehr so wirklich laufen. Das bislang letzte Mal traf er am 10. Juni beim 4:1 der serbischen Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen (4:1) ins Schwarze. Danach ging er stets leer aus. Sei es mit Serbiens U21 bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino, sei es bei Real. Dort wartet Jovic auch nach nun sieben Pflichtspieleinsätzen auf seinen Debüt-Treffer.

"Marca": Jovic startet schlechter als Huntelaar oder Adebayor

Die Marca geht jedoch noch weiter und wirft dem Millionen-Einkauf vor, dass er selbst während der Vorbereitung auf die Saison in keinem Spiel einnetzte. Auch die Tatsache, dass Jovic in seinen sieben Pflichspieleinsätzen insgesamt nur 218 Minuten auf dem Platz stand, spielt für das Blatt kaum eine Rolle. Die Botschaft zwischen den Zeilen lautet: Fehleinkauf. Kein neuer Stürmer, habe seit dem Jahrtausendwechsel einen derart schwachen Start bei Real erlebt - nicht einmal die Flops "Klaas-Jan Huntelaar oder Emanuel Adabayor", schreibt die Zeitung.

Dass Jovic es eigentlich besser kann, hatte er in Frankfurt bewiesen. Mit 17 Bundesliga-Toren und zehn weiteren Treffern in der Europa League war er in der vergangenen Saison einer der Erfolgsgaranten bei der Eintracht und geriet schließlich in den Fokus von Real. Dort erfährt der Torjäger nun, dass die Messlatte in Madrid ungleich höher liegt. "Er hat noch alle Möglichkeiten, die Wende zu schaffen", meint die Marca: "Aber der Druck wächst."

