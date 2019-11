Luka Jovic: Ex-Frankfurt-Star bei Real Madrid vor Transfer-Flucht auf Leihbasis? Inter Mailand interessiert

Seinen Transfer von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid bezeichnete Luka Jovic einmal als Traum, der in Erfüllung geht . "Ich bin der glücklichste Junge der Welt, da ich bei einem solch großen Verein unterschrieben habe", sagte der Serbe, der im Sommer für über 60 Millionen Euro von der SGE zu den "Königlichen" gewechselt war. Bisher ist sein Engagement bei Real eher ein Albtraum - in Madrid ist er nur Ersatz, auch wenn er gerade beim Kantersieg gegen Leganes immerhin nach fünf Monaten sein erstes Tor erzielen konnte. Eine magere Bilanz.

Zidane signalisiert Jovic Unterstützung: "Ist ein Schlüsselspieler"

Dass man langfristig mit ihm plant, ist angesichts eines Vertrages bis 2025 unstrittig - aber kurzfristig würde dem 21-Jährigen eine Luftveränderung gut tun, um an die teils überragende Form aus Frankfurt-Zeiten (36 Tore in 75 Spielen) anzuknüpfen. Laut Gazzetta dello Sport gibt es für einen solchen Fall bereits einen Interessenten.

Real-Trainer Zinedine Zidane hatte Jovic zuletzt volle Rückendeckung signalisiert - auch wenn der 21-Jährige erst einen Treffer in acht Spielen erzielen konnte. „Er verbessert sein Spanisch und gliedert sich in die Gruppe ein“, sagte Zidane, der versprach, dem Ex-Frankfurter immer wieder Chancen zu geben. Zidane: „Ich werde auf ihn zählen. Es ist wahr, dass er in letzter Zeit nicht viel gespielt hat, aber er ist trotzdem ein Schlüsselspieler von uns und wird in Zukunft auch ein wichtiger Bestandteil des Teams sein. Das ist sicher.“