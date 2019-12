Ex-Frankfurt-Star Jovic: Diese Rolle spielte Zidane bei meinem Wechsel zu Real Madrid

Der Transfer von Luka Jovic war einer der spektakulärsten Wechsel der Bundesliga-Geschichte . Lange wurde gepokert und um die Ablöse gefeilscht. Am Ende verließ der Serbe Eintracht Frankfurt und heuerte bei Real Madrid an. Die "Königlichen" überwiesen stolze 60 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers .

Trotz wenig Spielzeit - Jovic will sich bei Real durchsetzen

Die derzeitige sportliche Situation bei Real könnte jedoch besser für den Serben sein. Bisher kam Jovic erst über 319 Minuten zum Einsatz, ein magerer Treffer gelang ihm dabei. Im Sturmzentrum hat der Franzose Karim Benzema die Nase vorn, Jovic bleibt oft nur die Bank. Doch er will sich bei den "Königlichen" durchsetzen. "Ich habe Vertrauen in mich, in meine Qualität und darin, dass ich mit der Zeit mehr Einsätze bekomme", so der 21-Jährige. Auch Zidane selbst habe ihm gesagt, der er sich weiter gedulden solle und Vertrauen in Jovic habe.