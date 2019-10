Real Madrid: Zinedine Zidane erklärt Tor-Krise von Luka Jovic - Ex-Frankfurt-Star "kennt seine Situation"

Tatsächlich will es für den Angreifer seit Monaten vor dem gegnerischen Tor nicht mehr so wirklich laufen. Das bislang letzte Mal traf er am 10. Juni beim 4:1 der serbischen Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen (4:1) ins Schwarze. Danach ging er stets leer aus. Sei es mit Serbiens U21 bei der EM in Italien und San Marino, sei es bei Real. Dort wartet Jovic auch nach nun sieben Pflichtspieleinsätzen auf seinen Debüt-Treffer.