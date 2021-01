Eintracht-Trainer Hütter äußert sich zu Startelf-Chancen von Luka Jovic - Doppelspitze gegen Hertha möglich

Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt legt sich auch vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Hertha BSC nicht auf einen Startelf-Einsatz von Luka Jovic fest. "Luka fühlt sich noch nicht hundertprozentig fit. Deshalb sind wir behutsam", sagte der Österreicher am Donnerstag über den von Real Madrid ausgeliehenen Torjäger: "Jedes einzelne Training tut ihm gut, um auf ein anderes Niveau zu kommen. Er ist auf einem super Weg."

Trotz allem bedeute dies noch lange nicht, dass er nicht wieder einmal mit zwei Spitzen spielen lassen wolle - "vielleicht sogar am Wochenende", sagte Hütter, der zuletzt André Silva (14 Tore) als alleinige Sturmspitze eingesetzt und Rückkehrer Jovic (3) in seinen ersten drei Partien jeweils eingewechselt hatte. Zudem ist auch Youngster Ragnar Ache nach längerer Verletzung wieder im Training.

Respekt hat er vor den Berlinern, die mit dem neuen, alten Trainer Pal Dardai an den Main kommen. "So ist Fußball. Die Situation können wir uns nicht aussuchen", meinte Hütter: "Pal Dardai wird die Mannschaft auflockern. Er wird uns das Leben so schwer wie möglich machen." Hertha BSC hatte den bisherigen Coach Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz am vergangenen Sonntag von ihren Aufgaben entbunden.