Bobic spricht über Jovic-Zukunft in Frankfurt: "Werden richtigen Zeitpunkt finden"

Viele bekannte Gesichter tummelten sich beim Europa-League-Viertelfinale von Eintracht Frankfurt bei Benfica Lissabon auf der Tribüne des Estadio da Luz. Das ist vor allem die "Schuld" eines Spielers: Frankfurts Stürmerstar Luka Jovic hält die Scouts der internationalen Topvereine ganz schön auf Trab. Wettbewerbsübergreifend schoss der 21-Jährige bereits 24 Tore für die Eintracht. hat sich in Windeseile zu einem der besten Spieler der Bundesliga entwickelt. Vor allem der FC Barcelona und Bayern München sollen am Serben interessiert sein.

Noch spielt Jovic für Eintracht Frankfurt - und in der kommenden Saison? Die Eintracht hält alle Karten auf dem Tisch, kann Jovic per Kaufoption von Benfica verpflichten. Das ist bisher noch nicht passiert, aber Eintracht-Boss Fredi Bobic beruhigt die Fans. "Wir werden den richtigen Zeitpunkt finden", sagte der 47-Jährige vor dem Europa-League-Duell mit den Portugiesen bei RTL. Das Ziel sei, den Youngster auch in der kommenden Saison in Frankfurt zu halten. Die Voraussetzung könnte die Qualifikation für die Champions League sein. Bobic: "Wir sind nicht der Verein, der nur im Geld schwimmt."