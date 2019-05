Bericht: Wechsel fix - Real Madrid verpflichtet Frankfurt-Star Luka Jovic

Der spanische Topklub Real Madrid verpflichtet Luka Jovic von Eintracht Frankfurt. Das berichtet jedenfalls die spanische Sportzeitung AS. Das Blatt gilt als den "Königlichen" nahestehend. Demnach wechselt der Serbe Jovic, für den Eintracht Frankfurt erst vor wenigen Wochen die Kaufoption zog , für schlappe 60 Millionen Euro nach Madrid.

Die Eintracht bekommt davon 48 Millionen Euro, die anderen 20 Prozent der Ablösesumme muss Frankfurt an Benfica Lissabon überweisen, von wo Jovic an den Main wechselte. Der Abgang von Jovic wäre gleichzeitig auch der mit weitem Abstand teuerste Verkauf in der Frankfurter Vereinsgeschichte.

Jovic mit starker Quote für Frankfurt

Der 21-Jährige traf in 44 Pflichtspielen in dieser Saison 26 Tore. Mit Frankfurt kämpft der Nationalspieler noch um den Einzug ins Finale der Europa League. Nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel gegen den englischen Top-Klub FC Chelsea hat die Eintracht noch alle Chancen auf das Finale in Baku.