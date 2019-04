Vater von Eintracht-Star Luka Jovic: Darum lehnt mein Sohn einen Transfer zum FC Barcelona ab

Der Vater von Top-Stürmer Luka Jovic hat einen Wechsel seines Sohnes von Eintracht Frankfurt zum FC Barcelona ausgeschlossen. Milan Jovic bestätigte der Bild zwar, dass es eine Anfrage der Katalanen gebe, erklärte aber: "Er hat kein Interesse. Er weiß nicht, ob er da Fußball spielen kann." So habe sein Sohn ihm gesagt, dass es ihm "nicht um Geld" ginge. Er wolle "mit Eintracht in die Champions League und weiterhin bleiben". Im vergangenen Februar war noch berichtet worden. dass sich der Serbe mit Barca bereits auf einen Transfer verständigt habe .

Während Jovic in Frankfurt ein überragendes Offensivquartett mit Sebastian Haller, Ante Rebic und Filip Kostic bildet und in der Stammelf gesetzt ist, würde ihn in Barcelonas Starensemble um Lionel Messi tatsächlich noch hochkarätigere Konkurrenz erwarten. Sollte die Eintracht aufgrund eines lukrativen Angebots einen Transfer erwägen, würde sich Jovic einem Wechsel allerdings nicht versperren. Sein Vater: "Luka will nicht gegen Eintracht sein. Wenn der Verein sagt: ‚Wir müssen mit Dir Geld verdienen‘, dann will er nicht gegen die Interessen des Klubs sein."